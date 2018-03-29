Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте обнаружены две гранаты.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территории Азербайджана (АНАМА), 29 марта из Call-центра "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация о том, что на территории 2-го микрорайона Сумгайыта обнаружены две гранаты.

"На основе поступившей информации на территорию незамедлительно была направлена специальная оперативная мобильная группа. При осмотре сотрудниками агентства территории, недалеко от детского сада, на участке сбора бытовых отходов, обнаружили 2 ручные гранаты F-1, которые увезли на специальную территорию агентства для обезвреживания", - отмечается в информации.