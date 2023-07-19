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В Сумгайыте обнаружены боеприпасы

В Сумгайыте обнаружены боеприпасы В Сумгайыте обнаружены боеприпасы.
Происшествия
19 июля 2023 г. 09:30
В Сумгайыте обнаружены боеприпасы

В Сумгайыте обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию министерства 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Кимьячылар.

В связи с полученной информацией на место незамедлительно выехала группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории было обнаружено 9 единиц 30-мм осколочно-фугасных зенитных артиллерийских снарядов, 12 единиц 30-мм бронебойных зенитных артиллерийских снарядов, 59 единиц 23-мм бронебойных зенитных артиллерийских снарядов, 22 взрывателя М-12, 9 взрывателей V-429, 13 взрывателей Т-90 и 5 взрывателей боеприпасов.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda hərbi sursatlar aşkarlanıb

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