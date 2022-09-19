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В сумгайытском поселке обнаружены снаряды

В сумгайытском поселке обнаружены снаряды В Сумгайыте обнаружены боеприпасы.
Происшествия
19 сентября 2022 г. 16:03
В сумгайытском поселке обнаружены снаряды

В поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт обнаружены снаряды.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что после поступления информации на горячую линию "112" Министерства чрезвычайных ситуаций об обнаружении боеприпасов на территорию прибыла группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Спасатели обнаружили на территории 88 единиц 56-мм реактивных снарядов, один 70-мм реактивный снаряд, шесть 122-мм артиллерийских снарядов ОФ-56, один 152-мм артиллерийский снаряд ОФ-29, один 125-мм танковый снаряд OФ-26, пять танковых снарядов BM-15 и один 82-мм минометный снаряд.

Снаряды были вывезены с территории для обезвреживания специалистами группы по разминированию.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda silah-sursat tapılıb

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