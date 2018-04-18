Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте обнаружен снаряд.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территории Азербайджана (ANAMA), 18 апреля в 16:12 из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в Call-центр министерства внутренних дел поступила информация о том, что в 5-ом квартале Сумгайыта обнаружен снаряд.

По информации, на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования агентства.

Специалисты агентства осмотрели участок скопления бытовых отходов на указанной территории и в результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания один 125 мм снаряд (ОФ-26).

Был произведен наземный осмотр территории площадью 500 кв. метров рядом с местом, где обнаружили снаряд. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.