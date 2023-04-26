В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд

В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд.

В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На горячую линию министерства “112” поступила информация об обнаружении боеприпаса в городе Сумгайыт, на территории дачного поселка Яшма.

В связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

При осмотре места происшествия был обнаружен 122-мм артиллерийский снаряд, пригодный для боевого применения. Боеприпас изъят и вывезен с территории для обезвреживания.