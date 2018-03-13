В Сумгайыте неоднократно судимый мужчина облил женщину бензином и пытался поджечь

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Вчера в Call-центр "102" министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) поступила информация о том, на территории 3-го квартала в Сумгайыте мужчина облил женщину бензином и пытается поджечь.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на место незамедлительно прибыли сотрудники Сумгайытского городского управления полиции.

Увидев сотрудников полиции, мужчина оказал им сопротивление и также попытался совершить самоподжог. Однако полицейским удалось предотвратить попытку поджога и задержать мужчину.

Было установлено, что доставленный в Сумгайытское городское управление полиции ранее неоднократно судимый и ныне объявленный в розыск по ст. 178 (мошенничество) УК Кочари Магеррамов избил М.Ширинову из хулиганских побуждений и, облив бензином, пытался поджечь.

Собранные по факту материалы переданы в Сумгайытскую городскую прокуратуру.