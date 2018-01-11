В Сумгайыте неизвестные избили женщину

Сумгайыт. 11 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте неизвестные напали и избили 30-летнюю женщину.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве "Хазар баглары".

Жительница города Айтекин Шакир гызы Абдулрахманова подверглась нападению и избиению со стороны неизвестных на территории жилого массива "Хазар баглары", где проживает. У получившей тяжелую черепно-мозговую травму женщины переломы правой и левой рук.

После инцидента женщина с помощью окружающих людей была доставлена в больницу скорой и неотложной помощи города Сумгайыт.

Факт расследуется.