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    В Сумгайыте неизвестные избили женщину

    У получившей тяжелую черепно-мозговую травму женщины переломы правой и левой рук

    Сумгайыт. 11 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте неизвестные напали и избили 30-летнюю женщину.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве "Хазар баглары".

    Жительница города Айтекин Шакир гызы Абдулрахманова подверглась нападению и избиению со стороны неизвестных на территории жилого массива "Хазар баглары", где проживает. У получившей тяжелую черепно-мозговую травму женщины переломы правой и левой рук.

    После инцидента женщина с помощью окружающих людей была доставлена в больницу скорой и неотложной помощи города Сумгайыт.

    Факт расследуется. 

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