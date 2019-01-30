В Сумгайыте наркоман умер от передозировки у подъезда дома

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Сумгайыт. 30 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте у подъезда жилого дома обнаружено тело мужчины.
Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, в Управление полиции города Сумгайыт поступила информация о том, что у подъезда одного из домов в 3-м микрорайоне лежит мертвый мужчина.
В ходе расследований выяснилось, что это Мирзоев Самед Рафаэль оглу 1982 г.р. Отмечается, что мужчина скончался от передозировки наркотиками.
Тело передано по назначению для обследования.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости