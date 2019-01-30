В Сумгайыте наркоман умер от передозировки у подъезда дома

Сумгайыт. 30 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте у подъезда жилого дома обнаружено тело мужчины.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, в Управление полиции города Сумгайыт поступила информация о том, что у подъезда одного из домов в 3-м микрорайоне лежит мертвый мужчина.

В ходе расследований выяснилось, что это Мирзоев Самед Рафаэль оглу 1982 г.р. Отмечается, что мужчина скончался от передозировки наркотиками.

Тело передано по назначению для обследования.

По факту ведется расследование.