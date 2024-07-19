В Сумгайыте начинается суд над обвиняемым в убийстве малолетней дочери

В Сумгайыте начинается суд над уроженцем Турции Ешилом Ахметом Тураном, подозреваемым в умышленном убийстве своей малолетней дочери.

Как сообщает Report, после завершения следствия уголовное дело было направлено в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судье Рашаду Алиеву.

31 марта в Сумгайытскую городскую прокуратуру поступила информация об обнаружении тела ребенка на берегу моря в поселке Гаджи Зейналабдин.

По итогам предварительного расследования в качестве подозреваемого задержан отец ребенка Ешил Ахмет Туран (1984 г.р.).