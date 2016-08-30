В Сумгайыте начался суд над обвиняемыми в убийстве женщины отцом и сыном

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по делу обвиняющихся в убийстве Шахбаза Халфаева и Ислама Халфаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные подозреваемых.

Судебное заседание назначено на 6 сентября.

Отметим, что 18 января 2016 года недалеко от дома №39 по улице А.Вахида в г.Сумгайыт был обнаружен труп женщины с признаками насилия. В связи с этим были выполнены все необходимые процессуальные действия и по факту в городской прокуратуре возбудили уголовное дело по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органами прокуратуры, удалось установить личность убитой. Стало известно, что это жительница Сумгайыта Рафига Агаева (1947 г.р.).

Кроме того, в качестве подозреваемых были задержаны и привлечены к следствию жители Сумгайыта Ш.Халфаев (1961 г.р.) и И.Халфаев (1991 г.р.).

В ходе следствия стало известно, что Р.Агаева была убита на почве бытового конфликта 17 января братом Шахбазом Халфаевым и его сыном Исламом. Смерть наступила от многочисленных ударов тупым предметом.