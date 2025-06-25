В Сумгайыте начался снос здания, где произошел взрыв, унесший жизни двух человек

В Сумгайыте начался снос здания, где произошел взрыв, унесший жизни двух человек

В Сумгайыте начались работы по сносу здания, где в прошлом году произошел взрыв, приведший к гибели двух человек.

Как сообщает местное бюро Report, на основании заключения Министерства по чрезвычайным ситуациям ведутся работы по сносу одного нежилого блока здания, состоящего из 6 блоков, расположенного в 13-м микрорайоне.

Сообщается, что в трех блоках здания продолжается проживание, а в других трех блоках жители не проживают уже шесть месяцев. В настоящее время осуществляется снос одного из этих трех блоков, а по остальным двум блокам соответствующее решение будет принято после осмотра ситуации.

Отметим, что в результате взрыва, произошедшего в указанном здании 3 декабря 2023 года, погибли два члена одной семьи - Рамин Закир оглу Алиев, 1977 года рождения, и его сын Айхан Рамин оглу Алиев, 2007 года рождения. Во время происшествия Фамиля Рамин гызы Алиева, 2010 года рождения, получила травмы и была госпитализирована.