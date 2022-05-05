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В Сумгайыте на заводе взорвался газовый баллон, погиб сварщик

В Сумгайыте на заводе взорвался газовый баллон, погиб сварщик На заводе в Сумгайыте взорвался газовый баллон, есть погибший.
Происшествия
5 мая 2022 г. 10:57
В Сумгайыте на заводе взорвался газовый баллон, погиб сварщик

На заводе в Сумгайыте взорвался газовый баллон, есть погибший.

Как сообщили Report в Cумгайытской городской прокуратуре, 4 мая около 15:00 в прокуратуру поступила информация, что работавший на металлоплавительном заводе сварщиком Сархан Хумматов 1990 г.р. получил тяжкие телесные повреждения на рабочем месте. Он незамедлительно был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В ходе расследования было установлено, что С.Хумматов проводил сварочные работы, когда рядом с ним взорвался баллон с пропаном.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda zavodda qaz balonu partlayıb, ölən var

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