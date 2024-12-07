В Сумгайыте на месте взрыва в жилом здании ведутся укрепительные работы

На месте взрыва в жилом здании в 13-м микрорайоне Сумгайыта ведутся укрепительные работы.

На месте взрыва в жилом здании в 13-м микрорайоне Сумгайыта ведутся укрепительные работы.

Об этом местному бюро Report сказал пресс-секретарь городской Исполнительной власти Эйваз Годжаев.

По его словам, жители трех подъездов уже ввернулись в своим квартиры, после соответствующих мер безопасности будет рассмотрен вопрос о возвращении жильцов еще двух подъездов.

"Что касается подъезда, где произошел инцидент, окончательное решение будет принято по итогам расследования специалистов профильных структур", - подчеркнул Э.Годжаев.

Напомним, что 3 декабря в доме №19 в 13-м микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человек, трое из них были отпущены домой после амбулаторной помощи, а лечение остальных трех продолжается в стационаре.