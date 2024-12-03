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В Сумгайыте на месте взрыва в жилом доме работают спасатели МЧС

В Сумгайыте на месте взрыва в жилом доме работают спасатели МЧС На месте взрыва в жилом доме в 13-м микрорайоне Сумгайыта работают спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Происшествия
3 декабря 2024 г. 07:54
В Сумгайыте на месте взрыва в жилом доме работают спасатели МЧС

На месте взрыва в жилом доме в 13-м микрорайоне Сумгайыта работают спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в квартире на территории 13-го микрорайона Сумгайыта. По вызову на место инцидента были оперативно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Сумгайытского регионального центра МЧС", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали по меньшей мере три человека.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: Sumqayıtda partlayışın baş verdiyi əraziyə xilasedicilər cəlb olunub

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