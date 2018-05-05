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    В Сумгайыте на годовалого ребенка пролился кипяток

    Ему поставлен диагноз - термический ожог 1 и 2 степени

    Сумгайыт. 5 мая. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошел несчастный случай, в результате которого пострадал ребенок.

    Как сообщает местное бюро Report, на Мамедова Фарида Сархан оглы 2017 г.р., проживающего по адресу г. Сумгайыт, 1-й микрорайон, дом 26/8 кв. 43, пролился кипяток.

    Ребенок получил ожоги в различных частях тела. Он сразу же был доставлен в Больницу скорой медпомощи Сумгайыта. Ему поставлен диагноз - термический ожог 1 и 2 степени.

    По факту ведется расследование.

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