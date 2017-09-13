В Сумгайыте на дом совершено вооруженное нападение

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел провели очередное оперативное мероприятия по определению и привлечению к ответственности лиц, демонстрирующих открытое неуважение к обществу, грубо нарушающих общественный порядок, незаконно хранящих оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в Управление полиции города Сумгайыта поступила информация, что 11 сентября на территории города двое неизвестных на почве хулиганства избили жителя города Мирмехди Джафарова, а позднее совершили нападение на его дом, угрожая пистолетом.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции города Сумгайыта, было установлено, что преступление совершено жителя города Анаром Тагизаде и Габилем Алиевым, они были задержаны и переданы следствию.

Во время осмотра автомобиля А. Тагизаде был обнаружен 1 пневматический и один спортивный пистолет.

Во своих показаниях А. Тагизаде признался, что он с Г. Алиевым избил и напал на дом потерпевшего из-за того, что тот употребил нецензурное выражение в адрес члена его семьи.

По факту в следственном отделе Управления полиции города Сумгайыта возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, необходимые следственные действия продолжаются.