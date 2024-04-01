В Сумгайыте мужчина задержан по подозрению в убийстве своей полугодовалой дочери

В Сумгайыте мужчина задержан по подозрению в умышленном убийстве своей полугодовалой дочери.

В Сумгайыте мужчина задержан по подозрению в умышленном убийстве своей полугодовалой дочери.

Об этом сообщает Report со ссылкой на прокуратуру города Сумгайыт.

Согласно информации, 31 марта в городскую прокуратуру поступила информация об обнаружении тела ребенка на берегу моря в поселке Гаджи Зейналабдин.

По итогам предварительного расследования в качестве подозреваемого задержан отец ребенка Ешил Ахмет Туран (1984 г.р.).

В прокуратуре города Сумгайыт возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо беспомощного для виновного) УК АР, в отношении Турана избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предварительное следствие уголовного дела продолжается.

Накануне сообщалось, что тело 6-месячного ребенка было найдено на берегу в поселке Гаджи Зейналабдин. Было установлено, что смерть наступила в результате утопления в море.