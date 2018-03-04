В Сумгайыте мужчина средних лет был избит в магазине винных изделий

Сумгайыт. 4 марта. REPORT.AZ/ Во 2-ом микрорайоне города Сумгайыт, в одном из магазинов винных изделий произошло избиение.

Местное бюро Report сообщает что, Худиев Бахтияр Байрам оглу 1982-го года рождения, проживающий по адрессу город Сумгайыт, 1-ый микрорайон, здание 8b/26, квартира 38, был подвержен нападению со стороны неизвестных лиц в магазине винных изделий, где он работает.

В результате он, неожиданно для себя, был избит со стороны тех людей.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу. По информации данной Службой скорой помощи в настоящее время состояние здоровья Бахтияра Худиева оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.