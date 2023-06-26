В Сумгайыте мужчина подозревается в убийстве супруги

26 июня в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве Лейлы Мурадовой, 1987 года рождения в Сумгайыте.

26 июня в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве Лейлы Мурадовой, 1987 года рождения в Сумгайыте.

Как передает Report со ссылкой на прокуратуру города, в ходе следствия были установлены обоснованные подозрения, что Балафар Мурадов, 1993 года рождения, во время ссоры между ними убил ножом свою жену Лейлу Мурадову.

В связи с этим в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, Балафар Мурадов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к расследованию.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.