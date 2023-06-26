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В Сумгайыте мужчина подозревается в убийстве супруги

В Сумгайыте мужчина подозревается в убийстве супруги 26 июня в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве Лейлы Мурадовой, 1987 года рождения в Сумгайыте.
Происшествия
26 июня 2023 г. 18:53
В Сумгайыте мужчина подозревается в убийстве супруги

26 июня в городскую прокуратуру поступила информация об убийстве Лейлы Мурадовой, 1987 года рождения в Сумгайыте.

Как передает Report со ссылкой на прокуратуру города, в ходе следствия были установлены обоснованные подозрения, что Балафар Мурадов, 1993 года рождения, во время ссоры между ними убил ножом свою жену Лейлу Мурадову.

В связи с этим в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, Балафар Мурадов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к расследованию.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

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