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Сумгайыт. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте между соседями произошла массовая драка, 2 человека получили ножевые ранения.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Г.З.Тагиева.

Спор между соседями перерос в драку.

В результате, Эмин Эльман оглу Омар 1997 г.р. и Ибрагим Хошбяхт оглу Джафаров 2000 г.р. были ранены соседом, неким Джошгуном. И.Джафаров получил 4, а Э.Омар 2 тяжелых ножевых ранения.

Потерпевшие доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние обоих прооперированных молодых людей тяжелое, они помещены в отделение реанимации.

Совершившее преступление лицо задержано. Причины инцидента пока неизвестны.

По факту ведется расследование.