 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сумгайыте мать и ребенок умерли во время родов

    По факту ведется расследование

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте мать и ребенок умерли во время родов.

    Как сообщает Report, случай произошел в Родильном доме №1 города Сумгайыт.

    Акперова Гюльнара Тейар гызы 1979 г.р. скончалась во время родов, как и рожденный ею ребенок.

    Семья Акперовых обратилась в соответствующие органы с жалобой на халатность врачей. На основе жалобы тела матери и ребенка направлены в центральный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi