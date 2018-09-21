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    В Сумгайыте мать двоих детей насмерть сбил автомобиль

    Сумгайыт. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает местное бюро Report, авария зарегистрирована недалеко от территории, называемой "Шарг Базары". 

    Переходившую дорогу местную жительницу Айнаханым Исабала гызы Рагимову 1988 г.р. насмерть сбил автомобиль. Тело передано в Сумгайытский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. 

    Отметим, что женщина возвращалась из школы, куда отвела своих детей. 

    По факту ведется расследование. 

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