В Сумгайыте мать двоих детей насмерть сбил автомобиль

21 сентября, 2018 16:35

Сумгайыт. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает местное бюро Report, авария зарегистрирована недалеко от территории, называемой "Шарг Базары". Переходившую дорогу местную жительницу Айнаханым Исабала гызы Рагимову 1988 г.р. насмерть сбил автомобиль. Тело передано в Сумгайытский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. Отметим, что женщина возвращалась из школы, куда отвела своих детей. По факту ведется расследование.

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