В Сумгайыте мать двоих детей насмерть сбил автомобиль

Сумгайыт. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, авария зарегистрирована недалеко от территории, называемой "Шарг Базары".
Переходившую дорогу местную жительницу Айнаханым Исабала гызы Рагимову 1988 г.р. насмерть сбил автомобиль. Тело передано в Сумгайытский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
Отметим, что женщина возвращалась из школы, куда отвела своих детей.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости