В Сумгайыте мастер погиб, упав с четвертого этажа

Сумгайыт. 16 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 55-летний мужчина погиб, упав с четвертого этажа.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в 9-м микрорайоне города.

Местный житель Мубариз Тапдыг оглу Гусейнов 1963 г.р. при установке спутниковой антенны в одной из квартир упал с четвертого этажа. Хотя мужчину доставили в больницу, спасти его жизнь не удалось.

Тело передано в Сумгайытский городской отдел Судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.