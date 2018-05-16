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    В Сумгайыте мастер погиб, упав с четвертого этажа

    Сумгайыт. 16 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 55-летний мужчина погиб, упав с четвертого этажа. 

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в 9-м микрорайоне города. 

    Местный житель Мубариз Тапдыг оглу Гусейнов 1963 г.р. при установке спутниковой антенны в одной из квартир упал с четвертого этажа. Хотя мужчину доставили в больницу, спасти его жизнь не удалось. 

    Тело передано в Сумгайытский городской отдел Судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. 

    По факту ведется расследование. 

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