В Сумгайыте изнасилована 15-летняя девушка

Сумгайыт. 9 мая. REPORT.AZ/ В г. Сумгайыт изнасилована 15-летняя девушка.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в общежитии № 2, расположенном в 15-м квартале города.

Так, у жительницы города С.М.(имя условное) 2003 г.р. начались резкие боли в брюшной полости. Увидев это, отец 15-летней девушки обратился в Станцию скорой медицинской помощи г. Сумгайыта. После предварительного обследования, несовершеннолетняя девушка для проверки была отправлена в Родильный дом № 1 г. Сумгайыта.

Позже отец девушки проинформировал об этом правоохранительные органы.

По факту в 3-м отделении Сумгайытского ГУП начато расследование.