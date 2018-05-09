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    В Сумгайыте изнасилована 15-летняя девушка

    Сумгайыт. 9 мая. REPORT.AZ/ В г. Сумгайыт изнасилована 15-летняя девушка.

    Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в общежитии № 2, расположенном в 15-м квартале города.

    Так, у жительницы города С.М.(имя условное) 2003 г.р. начались резкие боли в брюшной полости. Увидев это, отец 15-летней девушки обратился в Станцию скорой медицинской помощи г. Сумгайыта. После предварительного обследования, несовершеннолетняя девушка для проверки была отправлена в Родильный дом № 1 г. Сумгайыта. 

    Позже отец девушки проинформировал об этом правоохранительные органы.

    По факту в 3-м отделении Сумгайытского ГУП начато расследование. 

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