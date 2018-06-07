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    В Сумгайыте избили работницу аптеки

    Сумгайыт. 7 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте избили 19-летнюю девушку. 

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории 42 квартала. 

    Местная жительница Джамиля Гисмет гызы Сеидова 1999 г.р. подверглась нападению неизвестных лиц. 

    Девушка была доставлена в Сумгайытскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. 

    Пока неизвестно, кем была избита девушка. 

    По факту ведется расследование. 

    Отметим, что Дж.Сеидова работает в одной из городских аптек. 

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