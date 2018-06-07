В Сумгайыте избили работницу аптеки

Сумгайыт. 7 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте избили 19-летнюю девушку.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории 42 квартала.
Местная жительница Джамиля Гисмет гызы Сеидова 1999 г.р. подверглась нападению неизвестных лиц.
Девушка была доставлена в Сумгайытскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.
Пока неизвестно, кем была избита девушка.
По факту ведется расследование.
Отметим, что Дж.Сеидова работает в одной из городских аптек.
Valeh DadaşovАвтор новости
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