В Сумгайыте избили работницу аптеки

Сумгайыт. 7 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте избили 19-летнюю девушку.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории 42 квартала.

Местная жительница Джамиля Гисмет гызы Сеидова 1999 г.р. подверглась нападению неизвестных лиц.

Девушка была доставлена в Сумгайытскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Пока неизвестно, кем была избита девушка.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Дж.Сеидова работает в одной из городских аптек.