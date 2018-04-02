 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сумгайыте избили мужчину, ранившего ножом родственника - ОБНОВЛЕНО

    По факту в Сумгайытском городском управлении полиции ведется расследование© Report

    Сумгайыт. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте избит мужчина, ранивший ножом родственника.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 21-ом квартале города.

    Согласно сообщению, жителя города Сумгайыт Агиля Рауф оглы Абдуллаева 1975 г.р. избили близкие Сулеймана Абдуллаева, которого он ударил ножом. А.Абдуллаев с тяжелыми ранениями был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта. Его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

    *** 09:43

    Сумгайыт. 2 апреля. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошла поножовщина.

    Как сообщает местное бюро Report, в 21-м квартале города Сулейман Мусеиб оглы Абдуллаев 1998 г.р. получил ножевые ранения.

    Получивший несколько ножевых ранений в область сердца и другие части тела 20-летний парень сразу же был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи г. Сумгайыта. Из-за тяжелого состояния он помещен в реанимационное отделение.

    В ходе расследования была установлена личность виновного. Сулеймана Абдуллаева ранил ножом Агиль Рауф оглы Абдуллаев 1975 г.р. Он приходится родственником С.Абдуллаеву, получившему ножевые ранения.

    По предварительным данным, 20-летний Сулейман Абдуллаев получил ножевые ранения в ходе возникшего конфликта.

    По факту в Сумгайытском городском управлении полиции ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi