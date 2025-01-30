В Сумгайыте из незаконного оборота изъято 14 кг героина и марихуаны

В Сумгайыте из незаконного оборота изъято 14 кг героина и марихуаны.

В Сумгайыте из незаконного оборота изъято 14 кг героина и марихуаны.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции в результате оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задержали ранее судимого 44-летнего Ренада Султанова. У него было обнаружено и изъято около 14 кг марихуаны и героина, а также 79 таблеток метадона.

По данным следствия, он получил наркотики через гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсети, и должен был доставить их по разным адресам.

По факту проводится расследование.