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В Сумгайыте и трех районах незаконно вырублены 130 деревьев

В Сумгайыте и трех районах незаконно вырублены 130 деревьев Генеральная прокуратура Азербайджана провела расследование в связи с фактами незаконной вырубки деревьев в различных регионах страны.
Происшествия
10 октября 2023 г. 11:54
В Сумгайыте и трех районах незаконно вырублены 130 деревьев

Генеральная прокуратура Азербайджана провела расследование в связи с фактами незаконной вырубки деревьев в различных регионах страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудниками Генпрокуратуры установлено, что в городе Сумгайыте, Бейлаганском, Лянкяранском и Исмаиллинском районах были незаконно вырублены 130 деревьев и кустарников. Ущерб от вырубки оценивается в более 40 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 УК (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере).

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt və üç rayonda 130 ağac qanunsuz kəsilib, cinayət işi açılıb

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