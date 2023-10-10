В Сумгайыте и трех районах незаконно вырублены 130 деревьев

Генеральная прокуратура Азербайджана провела расследование в связи с фактами незаконной вырубки деревьев в различных регионах страны.

Генеральная прокуратура Азербайджана провела расследование в связи с фактами незаконной вырубки деревьев в различных регионах страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудниками Генпрокуратуры установлено, что в городе Сумгайыте, Бейлаганском, Лянкяранском и Исмаиллинском районах были незаконно вырублены 130 деревьев и кустарников. Ущерб от вырубки оценивается в более 40 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 УК (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере).