В Сумгайыте пожар в жилом доме потушен

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Сульх в городе Сумгайыт.
Как сообщили Report в ведомстве, на место происшествия немедленно были направлены силы Сумгайытского городского управления противопожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание в одноэтажном частном жилом доме было ликвидировано в краткие сроки, не распространившись на соседние дома.
В Сумгайыте на проспекте Сульх возник пожар в жилом доме.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории "Эшья базары" (Вещевой рынок" - ред.).
К тушению пожара привлечены подразделения противопожарной охраны.
По предварительным данным, во время происшествия пострадал пожарный Агаев Бахтияр.