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В Сумгайыте пожар в жилом доме потушен

В Сумгайыте пожар в жилом доме потушен В Сумгайыте на проспекте Сульх возник пожар в жилом доме.
Происшествия
19 января 2025 г. 15:13
В Сумгайыте пожар в жилом доме потушен

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Сульх в городе Сумгайыт.

Как сообщили Report в ведомстве, на место происшествия немедленно были направлены силы Сумгайытского городского управления противопожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание в одноэтажном частном жилом доме было ликвидировано в краткие сроки, не распространившись на соседние дома.

14:20

В Сумгайыте на проспекте Сульх возник пожар в жилом доме.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории "Эшья базары" (Вещевой рынок" - ред.).

К тушению пожара привлечены подразделения противопожарной охраны.

По предварительным данным, во время происшествия пострадал пожарный Агаев Бахтияр.

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