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В Сумгайыте горит общежитие медицинского колледжа

В Сумгайыте горит общежитие медицинского колледжа В Сумгайыте горит общежитие медицинского колледжа
Происшествия
17 января 2024 г. 23:41
В Сумгайыте горит общежитие медицинского колледжа

На горячую линию МЧС "112" поступила предварительная информация о пожаре в здании общежития, расположенном в 22-м квартале города Сумгайыт.

Как передает Report, в связи с информацией, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгайытского регионального центра.

В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия.

Будет предоставлена дополнительная информация.

23:35

В Сумгайыте горит общежитие медицинского колледжа.

Как сообщает Report, к инциденту привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС.

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