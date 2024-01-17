На горячую линию МЧС "112" поступила предварительная информация о пожаре в здании общежития, расположенном в 22-м квартале города Сумгайыт.
Как передает Report, в связи с информацией, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгайытского регионального центра.
В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия.
Будет предоставлена дополнительная информация.
23:35
В Сумгайыте горит общежитие медицинского колледжа.
Как сообщает Report, к инциденту привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС.