Пожар в частном жилом доме в Сумгайыте потушен силами Государственной противопожарной службы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
16:43
В городе Сумгаыйте произошел пожар в частном жилом доме.
Как сообщает местное бюро Report, огонь вспыхнул в одном из домов, расположенных в жилом массиве "Яшыл дере".
На место происшествия немедленно были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Проводятся необходимые работы по тушению огня и обеспечению мер безопасности.
Выясняются причина происшествия, а также масштаб ущерба территории и местным жителям.