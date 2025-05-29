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Пожар в частном жилом доме в Сумгайыте потушен

Пожар в частном жилом доме в Сумгайыте потушен Пожар в частном жилом доме в Сумгайыте потушен
Происшествия
29 мая 2025 г. 16:53
Пожар в частном жилом доме в Сумгайыте потушен

Пожар в частном жилом доме в Сумгайыте потушен силами Государственной противопожарной службы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

16:43

В городе Сумгаыйте произошел пожар в частном жилом доме.

Как сообщает местное бюро Report, огонь вспыхнул в одном из домов, расположенных в жилом массиве "Яшыл дере".

На место происшествия немедленно были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Проводятся необходимые работы по тушению огня и обеспечению мер безопасности.

Выясняются причина происшествия, а также масштаб ущерба территории и местным жителям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda fərdi yaşayış evində yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

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