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    В Сумгайыте двое абитуриентов покончили с собой после экзаменов - ОБНОВЛЕНО

    По фактам ведется расследование

    Сумгайыт. 14 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте за день двое абитуриентов после сдачи экзамена совершили суицид.

    Как сообщает Сумгайытско-Абшеронское бюро Report, второй аналогичный случай произошел в 14-этажном здании.

    Некий 17-летний Фаик выпрыгнул с крыши 14-го этажа здания.

    Тело передано в морг.

    *** 07:46

    Сумгайыт. 14 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте совершен суицид.

    Как передает Сумгайыт – Абшеронское бюро Report,  Панах Гулиев, 2001-го года рождения, выбросился с балкона своей квартиры на пятом этаже.

    По предварительным данным, причиной суицида подростка стала неудовлетворительная оценка на экзамене при поступлении в университет.

    По факту ведется расследование.

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