В Сумгайыте двое абитуриентов покончили с собой после экзаменов - ОБНОВЛЕНО

Сумгайыт. 14 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте за день двое абитуриентов после сдачи экзамена совершили суицид.

Как сообщает Сумгайытско-Абшеронское бюро Report, второй аналогичный случай произошел в 14-этажном здании.

Некий 17-летний Фаик выпрыгнул с крыши 14-го этажа здания.

Тело передано в морг.

*** 07:46

Сумгайыт. 14 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте совершен суицид.

Как передает Сумгайыт – Абшеронское бюро Report, Панах Гулиев, 2001-го года рождения, выбросился с балкона своей квартиры на пятом этаже.

По предварительным данным, причиной суицида подростка стала неудовлетворительная оценка на экзамене при поступлении в университет.

По факту ведется расследование.