В Сумгайыте автомобиль совершил наезд на пешехода

Сумгайыт. 15 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте женщина- водитель совершила ДТП.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на улице Узеира Гаджибекова.

Так, автомобиль марки Hyundai с государственным регистрационным номером 90-OF-039, двигаясь по встречной полосе, сбил жительницу поселка Гаджи Зейналабдин, Судабу Агаверди гызы Агаеву 1962 года рождения. По словам очевидцев, автомобиль, за рулем которого находилась женщина, двигался с такой большой скоростью, что после того как сбил пострадавшую, переехал ее .

В результате ДТП у пострадавшей, помимо тяжелой черепно-мозговой травмы, сломана правая бедренная кость. Она доставлена в травмпункт скорой медицинской помощи города Сумгайыт. Состояние, помещенной в отделение реанимации С. Агаевой, оценивается как тяжелое.

Имя совершившего ДТП водителя пока не разглашается. Она привлечена к ответственности. По факту ведется следствие.