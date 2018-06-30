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    В Сумгайыте автомобиль сбил велосипедистку

    Сумгайыт. 30 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев.

    Автомобиль марки “ГАЗ 24” сбил велосипедистку Гаджиеву Нигяр Джаваншир гызы, 1998-го года рождения.

    Н.Гаджиева была доставлена в Больницу скорой и неотложной помощи города Сумгайыта.

    Состояние раненой оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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