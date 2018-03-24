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    В Сумгайыте автомобиль сбил ученика 9-го класса

    Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в отделение нейрохирургии больницы© Report

    Сумгайыт. 24 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт автомобиль сбил 15-летнего юношу.

    Как сообщает местное бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории именуемой "мост Сарай".

    Так, житель города Сумгайыт В.М. 2002 года рождения переходил дорогу был сбит автомобилем марки Mercedes. Он был доставлен с тяжелыми травмами в местную больницу скорой медицинской помощи. Пострадавший был обследован и доставлен в отделение нейрохирургии больницы.

    Отметим, что 15-летний В.М. - ученик 9-го класса полной средней школы номер 1 города Сумгайыт. Водитель, совершивший автонаезд, уже был привлечен к ответственности.

    По факту ведется расследование.

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