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    В Сумгайыте автомобиль сбил медсестру

    © Report

    Сумгайыт. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил женщину 35 лет.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории 9-го микрорайона города.

    Так, переходившую дорогу жительницу города Севиль Шахрияр гызы Зейналову 1983 г.р. сбил неизвестный автомобиль.

    Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была доставлена в Больницу скорой медицинской помощи г.Сумгайыта.

    Отметим, что С.Зейналова работает медицинской сестрой в одной из частных клиник.

    По факту ведется расследование.

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