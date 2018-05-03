В Сумгайыте автомобиль сбил медсестру

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Сумгайыт. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил женщину 35 лет.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории 9-го микрорайона города.

Так, переходившую дорогу жительницу города Севиль Шахрияр гызы Зейналову 1983 г.р. сбил неизвестный автомобиль.

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была доставлена в Больницу скорой медицинской помощи г.Сумгайыта.

Отметим, что С.Зейналова работает медицинской сестрой в одной из частных клиник.

По факту ведется расследование.