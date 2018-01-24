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    В Сумгайыте автомобиль сбил мать и ребенка, ребенок погиб

    По факту ведется расследование

    Сумгайыт. 24 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил возвращавшихся из школы мать и ребенка, ребенок погиб.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 12 микрорайоне города, перед полной средней школой №21.

    39-летняя Басди Танрывердиева и ее 8-летняя дочь Фидан Танрывердиева были сбиты автомобилем при выходе из сумгайытской городской школы №21.

    В результате аварии ребенок скончался на месте происшествия. Раненая женщина была доставлена в Сумгайытскую больницу скорой и неотложной помощи. Сообщается, что состояние размещенной в реанимационном отделении пострадавшей тяжелое.

    После аварии водитель был задержан и привлечен к ответственности.

    По факту ведется расследование.

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