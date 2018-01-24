В Сумгайыте автомобиль сбил мать и ребенка, ребенок погиб

Сумгайыт. 24 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил возвращавшихся из школы мать и ребенка, ребенок погиб.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 12 микрорайоне города, перед полной средней школой №21.

39-летняя Басди Танрывердиева и ее 8-летняя дочь Фидан Танрывердиева были сбиты автомобилем при выходе из сумгайытской городской школы №21.

В результате аварии ребенок скончался на месте происшествия. Раненая женщина была доставлена в Сумгайытскую больницу скорой и неотложной помощи. Сообщается, что состояние размещенной в реанимационном отделении пострадавшей тяжелое.

После аварии водитель был задержан и привлечен к ответственности.

По факту ведется расследование.