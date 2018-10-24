В Сумгайыте автомобиль сбил мать и дочь

Сумгайыт. 24 октября. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, местные жители Зейналова Севиль Габиль гызы (1977) и ее 20-летняя дочь Зейналова Сабина были сбиты автомобилем в 13-м микрорайоне когда хотели перейти дорогу.

Посредством скорой помощи раненые были доставлены в больницу. По причине тяжелого состояния, они были перемещены в одну из больниц города Баку. Водитель скрылся с места происшествия, однако, впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.

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