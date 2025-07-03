В Сумгайыте мотоцикл сбил двух пешеходов

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода.

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода.

Как сообщает местное бюро Report , мотоциклист на проспекте Сюльх сбил двух мужчин, пытавшихся перейти дорогу.

Пострадавшие были госпитализированы в отделение скорой помощи Сумгайытского медцентра. В медучреждении уточнили, что в результате инцидента мужчина 1960 года рождения получил черепно-мозговую травму, а мужчине 2006 года рождения - перелом бедренной кости.

"Состояние обоих лиц, помещенных в реанимационное отделение, оценивается как средней тяжести", - добавили в медцентре.

По факту ведется расследование.