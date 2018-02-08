Сумгайыт. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил 38-летнюю женщину.
Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в 5-м микрорайоне.
При попытке перейти дорогу, встречный автомобиль сбил Лятифу Али гызы Самедову 1980 г.р.
Получившую тяжелую черепно-мозговую травму женщину сразу доставили в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
Состояние потерпевшей расценивается как тяжелое. Водитель задержан.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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