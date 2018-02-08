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    В Сумгайыте автомобиль сбил 38-летнюю женщину

    Сумгайыт. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил 38-летнюю женщину.

    Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в 5-м микрорайоне.

    При попытке перейти дорогу, встречный автомобиль сбил Лятифу Али гызы Самедову 1980 г.р.

    Получившую тяжелую черепно-мозговую травму женщину сразу доставили в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

    Состояние потерпевшей расценивается как тяжелое. Водитель задержан.

    По факту ведется расследование. 

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