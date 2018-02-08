В Сумгайыте автомобиль сбил 38-летнюю женщину

8 февраля, 2018 19:48

Сумгайыт. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил 38-летнюю женщину. Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в 5-м микрорайоне. При попытке перейти дорогу, встречный автомобиль сбил Лятифу Али гызы Самедову 1980 г.р. Получившую тяжелую черепно-мозговую травму женщину сразу доставили в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние потерпевшей расценивается как тяжелое. Водитель задержан. По факту ведется расследование.