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    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Сумгайыт. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода.

    Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, инцидент произошел на части дороги Баку-Губа, пролегающей на территории города Сумгайыт.

    Так, житель Сумгайыта Мусазаде Парвиз Натик оглу 1993 г.р. был сбит автомобилем при переходе магистральной дороги. Больной был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

    По факту ведется расследование.

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