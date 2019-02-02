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Сумгайыт. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, инцидент произошел на части дороги Баку-Губа, пролегающей на территории города Сумгайыт.
Так, житель Сумгайыта Мусазаде Парвиз Натик оглу 1993 г.р. был сбит автомобилем при переходе магистральной дороги. Больной был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости