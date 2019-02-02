Сумгайыт. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, инцидент произошел на части дороги Баку-Губа, пролегающей на территории города Сумгайыт.

Так, житель Сумгайыта Мусазаде Парвиз Натик оглу 1993 г.р. был сбит автомобилем при переходе магистральной дороги. Больной был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.