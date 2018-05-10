Сумгайыт. 10 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 9-летнего ребенка сбил автомобиль.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, ДТП произошло на территории 8 микрорайона.
Житель Сумгайыта Юсиф Эльчин оглу Акперов 2009 г.р. был сбит неизвестным автомобилем. Водитель скрылся с места аварии.
Мальчик доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой помощи и помещен в отделение реанимации. Его состояние расценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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