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    В Сумгайыте 9-летнего ребенка сбил автомобиль

    © Report

    Сумгайыт. 10 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 9-летнего ребенка сбил автомобиль. 

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, ДТП произошло на территории 8 микрорайона.  

    Житель Сумгайыта Юсиф Эльчин оглу Акперов 2009 г.р. был сбит неизвестным автомобилем. Водитель скрылся с места аварии. 

    Мальчик доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой помощи и помещен в отделение реанимации. Его состояние расценивается как тяжелое. 

    По факту ведется расследование.

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