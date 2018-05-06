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    В Сумгайыте 75-и летняя женщина получила тяжелые травмы, упав с лестницы - ФОТО

    Женщина помещена в реанимационное отделение больницы© Report

    Сумгайыт. 6 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте женщина пожилого возраста упала с лестницы.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории 12-го микрорайона Сумгайыта.

    Жительница Сумгайыта, 1943 года рождения Ибрагимова Рейхан Гумбат гызы упала с лестницы второго этажа в своем доме.

    Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была доставлена в городскую больницу г. Сумгайыта.

    Р. Ибрагимова была помещена в реанимационное отделение. Состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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