В Сумгайыте 75-и летняя женщина получила тяжелые травмы, упав с лестницы - ФОТО

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Сумгайыт. 6 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте женщина пожилого возраста упала с лестницы.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории 12-го микрорайона Сумгайыта.

Жительница Сумгайыта, 1943 года рождения Ибрагимова Рейхан Гумбат гызы упала с лестницы второго этажа в своем доме.

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была доставлена в городскую больницу г. Сумгайыта.

Р. Ибрагимова была помещена в реанимационное отделение. Состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.