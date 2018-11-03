В Сумгайыте 7-летняя девочка разбилась насмерть, упав с 5 этажа

Сумгайыт. 3 ноября. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт погиб 7-летняя девочка погибла, упав с пятого этажа здания.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, случай был зафиксирован в 41 квартале города.

Так, жительница города Сумгайыт Нуране Намиг гызы Гурбанова 2011 г.р. забралась на окно на 5-ом этаже одного из домов в 41-ом квартале. При этом она упала и разбилась. В результате тяжелых ранений ребенок скончался на месте.

Отметим, что Н.Гурбанова являлась ученицей 1-ого класса.

По факту ведется расследование.