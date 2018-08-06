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    В Сумгайыте 60-летнюю женщину сбил автомобиль

    Сумгайыт. 6 августа. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт 60-летнюю женщину сбил автомобиль.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован в 13-м микрорайоне города.

    Так, на территории 13-го микрорайона переходившую дорогу жительницу города Сумгайыт Гюльбуту Ниязалы гызы Агаеву сбил неизвестный автомобиль. Раненая была доставлена в больницу. Сообщается, что ее состояние удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

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