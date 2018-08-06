В Сумгайыте 60-летнюю женщину сбил автомобиль

6 августа, 2018 13:49

https://report.az/storage/news/3d2b196278b69801d76cfd04839c642f/5e9c953f-8806-47a0-a543-beac9b9de39c_292.jpg Сумгайыт. 6 августа. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт 60-летнюю женщину сбил автомобиль. Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован в 13-м микрорайоне города. Так, на территории 13-го микрорайона переходившую дорогу жительницу города Сумгайыт Гюльбуту Ниязалы гызы Агаеву сбил неизвестный автомобиль. Раненая была доставлена в больницу. Сообщается, что ее состояние удовлетворительное. По факту ведется расследование.

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