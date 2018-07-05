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Сумгайыт. 5 июля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 51-летний мужчина пропал без вести.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории 8-го микрорайона.

3 июля житель Сумгайыта Искендеров Исмаил Мухаммед оглы 1961 г.р. вышел из дома и больше не вернулся.

Его приметы: рост примерно 170 см, среднего телосложения, смуглый, круглолицый. На нем были спортивная майка с коротким рукавом пепельного цвета, черные брюки и черная обувь.

Просьба к тем, кто видел мужчину, обратиться в Управление полиции города Сумгайыт или проинформировать, позвонив по телефонам:

(018) 65-4-02-02, 64-2-03-65.