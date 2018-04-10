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    В Сумгайыте 45-летний мужчина пытался покончить с собой

    Сумгайыт. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 45-летний мужчина пытался совершить суицид.

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел на территории городской железнодорожной станции.

    Местный житель Талех Зейнал оглу Алиев 1973 г.р. пытался совершить суицид, нанеся себе тяжелые увечья режущим предметом. 

    Мужчину доставили в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное.

    По факту ведется расследование. 

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