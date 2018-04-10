В Сумгайыте 45-летний мужчина пытался покончить с собой

10 апреля, 2018 19:03

Сумгайыт. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 45-летний мужчина пытался совершить суицид. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел на территории городской железнодорожной станции. Местный житель Талех Зейнал оглу Алиев 1973 г.р. пытался совершить суицид, нанеся себе тяжелые увечья режущим предметом. Мужчину доставили в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное. По факту ведется расследование.