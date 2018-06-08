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    В Сумгайыте 36-летний мужчина совершил суицид - ОБНОВЛЕНО - ПОДРОБНОСТИ

    Сумгайыт. 8 июня. REPORT.AZ/ Установлена личность лица, совершившего суицид в Сумгайыте, и детали инцидента.

    Как сообщает местное бюро Report, совершившим суицид является Фуад Галиб оглу Мамедов 1982 г.р.

    Он повесился в офисе на территории 10-го микрорайона Сумгайыта. В результате расследований выяснилось, что у него был долг примерно на 5 000 000 манатов. По этой причине мужчина покончил с собой.

    По факту ведется расследование.

    ***17:30

    Сумгайыт. 8 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте покончил с собой мужчина. 

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории 10-го микрорайона. 

    Мужчина лет 30-35-ти повесился. Его личность устанавливается. 

    По факту ведется расследование. 

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