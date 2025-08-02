О нас

В Сумгайыте 34-летний мужчина погиб, пытаясь похудеть с помощью уксусной кислоты

В Сумгайыте 34-летний мужчина погиб, пытаясь похудеть с помощью уксусной кислоты В Сумгайыте 34-летний мужчина погиб, пытаясь похудеть с помощью уксусной кислоты
Происшествия
2 августа 2025 г. 12:23
В Сумгайыте 34-летний мужчина погиб, пытаясь похудеть с помощью уксусной кислоты

В Сумгайыте 34-летний мужчина скончался после употребления уксусной кислоты, которую он принял с целью похудения.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, Юсиф Алиханов, 1991 года рождения, проживавший в поселке Иншаатчылар города Сумгайыта, был экстренно госпитализирован с диагнозом отравление.

По предварительной информации, состояние мужчины резко ухудшилось после того, как он принял уксусную кислоту, ошибочно полагая, что это поможет ему быстро сбросить вес.

Пострадавший был первоначально доставлен в больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта. Учитывая критическое состояние пациента, его перевели в реанимационное отделение Клинического токсикологического центра в Баку.

Несмотря на все предпринятые медиками усилия, спасти Юсифа Алиханова не удалось – он скончался в реанимационном отделении. По данному факту прокуратурой Сумгайыта начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Arıqlamaq üçün sirkə turşusu içən 34 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini zəhərlənərək ölüb

Самое важное

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi