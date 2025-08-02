В Сумгайыте 34-летний мужчина погиб, пытаясь похудеть с помощью уксусной кислоты

В Сумгайыте 34-летний мужчина погиб, пытаясь похудеть с помощью уксусной кислоты

В Сумгайыте 34-летний мужчина скончался после употребления уксусной кислоты, которую он принял с целью похудения.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, Юсиф Алиханов, 1991 года рождения, проживавший в поселке Иншаатчылар города Сумгайыта, был экстренно госпитализирован с диагнозом отравление.

По предварительной информации, состояние мужчины резко ухудшилось после того, как он принял уксусную кислоту, ошибочно полагая, что это поможет ему быстро сбросить вес.

Пострадавший был первоначально доставлен в больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта. Учитывая критическое состояние пациента, его перевели в реанимационное отделение Клинического токсикологического центра в Баку.

Несмотря на все предпринятые медиками усилия, спасти Юсифа Алиханова не удалось – он скончался в реанимационном отделении. По данному факту прокуратурой Сумгайыта начато расследование.